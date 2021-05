Reino Unido anuncia nova associação comercial com a Índia

O governo britânico anunciou nesta segunda-feira (3) uma nova associação comercial e de investimentos com a Índia em um montante de 1 bilhão de libras (1,15 bilhão de euros, 1,39 bilhão de dólares), o que inclui investimentos do Serum Institute of India (SII) no Reino Unido.



O acordo, que vai criar no total mais de 6.500 empregos no Reino Unido, segundo o governo britânico, compreende um novo investimento indiano de 533 milhões de libras no Reino Unido.



Deste montante, o Serum Institute of India, que é um dos fabricantes da vacina AstraZeneca, investirá 240 milhões de libras esterlinas para apoiar testes clínicos, pesquisa e desenvolvimento e possivelmente produção de vacinas.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, devia visitar a Índia, mas teve que cancelar sua viagem por causa da nova onda da pandemia de covid-19, que afeta atualmente o país asiático.



"Na próxima década, com a ajuda da nova associação assinada hoje e um acordo de livre comércio completo, dobraremos o valor dos nossos intercâmbios comerciais com a Índia e levaremos a relação entre nossos dois países a novas alturas", disse Johnson em um comunicado.



Segundo Downing Street, o primeiro-ministro britânico e seu colega indiano, Narendra Modi, manterão uma reunião virtual na terça-feira para aprofundar a cooperação entre os dois países, abrindo a via para um futuro tratado de livre comércio.



Com cerca de 1,4 bilhão de habitantes, a Índia representa um dos mercados prioritários do Reino Unido pós-Brexit, que se volta à região Ásia-Pacífico.



ASTRAZENECA