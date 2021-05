As cotações do petróleo subiram nesta segunda-feira, em um mercado onde o otimismo em relação à demanda mundial venceu a preocupação com o consumo na Índia, país fortemente atingido pela pandemia.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou em Londres a 67,56 dólares, alta de 1,20%. Em Nova York, o barril do WTI para o mesmo mês subiu 1,42%, a 64,49 dólares.



A situação da pandemia pesa sobre a demanda de cru da Índia, um gigante asiático de mais de 1,3 bilhão de habitantes, mas o mercado permanece confiante em um aumento do consumo na China e nos Estados Unidos, onde o novo coronavírus parece ter perdido força.



