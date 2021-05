O bilionário filantropo e fundador da Microsoft, Bill Gates, e sua esposa, Melinda, vão se divorciar depois de 27 anos de casamento, informou o casal em um comunicado conjunto nesta segunda-feira (3).



O anúncio de separação de um dos casais mais ricos do mundo, com uma fortuna líquida estimada em cerca de US$ 130 bilhões, foi feito pelo Twitter.



"Depois de muita reflexão e muito trabalho no nosso relacionamento, tomamos a decisão de encerrar nosso casamento", afirmaram.