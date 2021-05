Três foguetes são disparados contra base que hospeda americanos no Iraque

Três foguetes foram disparados, nesta segunda-feira (3), contra uma base aérea ao norte de Bagdá que abriga soldados dos EUA, sem danos ou vítimas relatados até então, disse um oficial dos serviços de segurança à AFP.



O ataque é o segundo desse tipo em menos de 24 horas. Dois foguetes foram disparados no domingo contra o aeroporto de Bagdá, que também conta com soldados americanos destacados no âmbito da coalizão contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).



Os foguetes lançados contra a base Balad caíram na área onde as empresas de logística americanas estão baseadas, em particular Sallyport, que fornece serviços de manutenção para os F-16.



O ataque não foi reivindicado por enquanto, mas Washington acusa rotineiramente grupos armados iraquianos próximos ao Irã de atacar suas tropas e diplomatas em Bagdá e as bases militares que os hospedam.



No total, quase 30 ataques com bombas ou foguetes tiveram como alvo comboios de logística da coalizão iraquiana, bases que hospedam soldados ou missões diplomáticas dos EUA desde que Joe Biden assumiu o poder no final de janeiro.