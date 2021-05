EUA espera que Coreia do Norte tome via diplomática para uma desnuclearização

Os Estados Unidos esperam que a Coreia do Norte adote a via diplomática para a desnuclearização da península coreana, declarou nesta segunda-feira (3) o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que apresentou ao G7 em Londres a abordagem da nova administração de Joe Biden.



"Espero que a Coreia do Norte aproveite a oportunidade para se engajar diplomaticamente e ver se há maneiras de avançar em direção à meta de desnuclearização completa da península coreana", disse Blinken após falar com seu colega britânico Dominic Raab.



"Desta forma, estamos esperando para ver não apenas o que a Coreia do Norte vai dizer, mas o que realmente fará nos próximos dias e meses", acrescentou Blinken, garantindo que os Estados Unidos têm "uma política clara, muito clara, focada na diplomacia".



"E cabe à Coreia do Norte decidir se deseja ou não se comprometer com base nisso".



O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na semana passada que usaria a "diplomacia", mas também "dissuasão severa" para conter as ambições nucleares de Pyongyang, que respondeu criticando a política "hostil" de Washington.