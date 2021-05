O Egito vai encomendar outros 30 caças de combate "Rafale" da França, informou à AFP uma fonte próxima à transação, confirmando informações reveladas pelo site investigativo Disclose.



Contactados pela AFP, nem o ministério da Defesa francês nem a fabricante Dassault quiseram comentar esta informação, mas uma fonte do governo, que pediu para não ser identificada, disse que "negociações muito avançadas são mantidas com o Egito e anúncios poderão ser feitos muito em breve".



De acordo com o Disclose, França e Egito assinaram um contrato de EUR 3,95 bilhões em 26 de abril, que inclui a venda de 30 caças "Rafale", além de dois outros contratos com a fabricante de mísseis MBDA e Safran Electronics & Defense.



De acordo com o site, que cita documentos do governo egípcio detalhando os termos do contrato, o Egito obteve um empréstimo com garantia francesa de 85% para financiar as compras. Uma delegação egípcia deverá chegar a Paris "nas próximas horas" para assinar o acordo.



O presidente francês Emmanuel Macron recebeu o egípcio Abdel Fatah Al-Sissi em dezembro, durante uma visita onde o condecorou com a Grã-Cruz da Legião de Honra. Esse gesto, com um país acusado por ONGs de direitos humanos de violar os direitos humanos, gerou reações indignadas nas redes sociais.



Os dois países convergem em questões de segurança regional, como rivalidades com a Turquia no Mediterrâneo oriental ou o conflito israelo-palestino.



Organizações de direitos humanos acusam o Egito de usar armas contra a população civil, especialmente para reprimir a oposição e ativistas.



Cairo refuta sistematicamente essas acusações.



A França é um dos países que pediram ao Egito, no âmbito da ONU, para deixar de abusar de sua legislação antiterrorista para amordaçar seus oponentes.



/mr