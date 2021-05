Buffett designa sucessor para comando do grupo Berkshire Hathaway

O empresário americano Warren Buffett anunciou nesta segunda-feira que Greg Abel será o seu sucessor à frente do conglomerado de investimentos Berkshire Hathaway, o que encerra meses de especulações.



"Os diretores concordam que se algo acontecer comigo à noite, Greg assumiria o controle amanhã de manhã", declarou ao canal CNBC Buffett, que tem uma fortuna de 103,7 bilhões de dólares, a sexta maior do mundo, segundo a revista Forbes.



Buffet também informou que Ajit Jain, diretor da divisão de seguros do grupo, será o substituto de Abel em caso de incapacidade deste.



"São duas pessoas formidáveis", disse Buffet, de 90 anos e que acabou assim com o suspense sobre seu possível substituto à frente do Berkshire Hathaway, holding que controla quase 60 empresas, que vão da seguradora Geico até a fabricante de pilhas Duracell.



O canadense Abel,d e 59 anos, entrou na divisão de energia do conglomerado em 1992 e depois supervisionou todas as áreas relevantes do grupo, exceto a de seguros.



Americano de origem indiana, Jain, de 69 anos, entrou em 1986 na divisão de seguros do Berkshire, que atualmente comanda.



O bilionário Buffet, nascido em 30 de agosto de 1930 em Omaha (Nebraska), ganhou o apelido de "Oráculo de Omaha" por sua visão para os negócios.



Nascido em uma família de classe média, é um executivo muito respeitado e de personalidade acessível.



Seu estilo de vida frugal o tornou uma personalidade muito popular nos Estados Unidos. Durante décadas, conduziu seus negócios com seu sócio e vice-presidente do comitê executivo, Charlie Munger, que hoje tem 97 anos.



Em cinquenta anos, Buffett, que tem três filhos, transformou Berkshire Hathaway em um conglomerado de mais de 640 bilhões de dólares, célebre por suas colocações em valores seguros.



Buffett se comprometeu a doar a maioria da sua fortuna a obras de caridade, principalmente à fundação do seu amigo, Bill Gates, e a esposa deste, Melinda, que anunciaram o divórcio nesta segunda. A promessa foi seguida por outros milionários americanos.



Greg Abel e Ajit Jain era citados regularmente como potenciais sucessores à frente do conglomerado.



As ações da empresa, que teve sua reunião de acionistas no fim de semana, operavam em alta de 2% em Wall Street às 17h30 GMT (14h30 de Brasília).



BERKSHIRE HATHAWAY