Prêmio literário dos EAU lamenta recusa do filósofo alemão Habermas

O 'Sheikh Zayed Book Award', dos Emirados Árabes Unidos, lamentou a decisão do filósofo alemão Jürgen Habermas de não aceitar o prêmio de "personalidade cultural do ano".



O filósofo de 91 anos mudou sua decisão inicial de aceitar o prêmio de um milhão de dirham (272.000 dólares), alegando que não sabia de seus vínculos com o governo.



Em um comunicado enviado à revista Der Spiegel por sua editora, Suhrkamp, Habermas afirma que sua aceitação inicial do prêmio foi "uma decisão errada que agora estou corrigindo".



"Não estava informado sobre o estreito vínculo entre a instituição que concede o prêmio em Abu Dhabi e o sistema político lá", completa.



O 'Sheikh Zayed Book Award ', que tem o nome do fundador dos Emirados, concede medalhas e prêmios que somam quase 1,9 milhão de dólares a cada ano.



A premiação declarou Habermas "personalidade cultural do ano" em 30 de abril como "reconhecimento por sua longa carreira de mais de meio século", de acordo com um comunicado.



A instituição "lamenta a decisão de Jürgen Habermas de retratar-se de sua aceitação do prêmio, mas respeita", afirma uma no divulgada nesta segunda-feira.