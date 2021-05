Munique cancela Oktoberfest pelo segundo ano consecutivo

Prevista para acontecer de 18 de setembro a 3 de outubro em Munique (sul da Alemanha), a Oktoberfest foi cancelada pelo segundo ano consecutivo pela pandemia de covid-19 - anunciou o governo da região da Baviera nesta segunda-feira (3).



A situação sanitária continua sendo muito "incerta" para celebrar o evento, que reúne centenas de milhares de pessoas, afirmou o presidente bávaro, Markus Söder.



"Existe o risco de criar condições caóticas, pois nas tendas tradicionais a distância, a máscara e todas as medidas (sanitárias) são praticamente impossíveis de aplicar", disse.



Apesar de uma leve melhora da situação na Alemanha, os restaurantes, bares e locais culturais continuam fechados há quase seis meses. As aglomerações, inclusive ao ar livre, permanecem proibidas.



A Festa da Cerveja atrai mais de cinco milhões de pessoas, um terço delas procedentes do exterior, especialmente da Ásia, e gera habitualmente 1,2 bilhão de euros de lucro.



O cancelamento em 2020 foi o primeiro desde a Segunda Guerra Mundial. Em 1854 e em 1873, o evento não aconteceu por epidemias de cólera.



A produção de lúpulo e de cerveja é uma tradição na Alemanha, sobretudo na Baviera. Em 2018, os alemães consumiram em média 102 litros de cerveja por pessoa, superados na Europa apenas por austríacos e tchecos.