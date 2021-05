Grécia: cafés e restaurantes reabrem nas áreas abertas depois de seis meses

(foto: Flickr/Reprodução)

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os cafés e restaurantes de toda Gréciasuas atividades nas áreasnesta segunda-feira (3/5), após seis meses deNo bairro luxuoso de Kolonaki na capital Atenas, as áreas abertas de váriosestavam com muitos clientes, depois da celebração da Páscoa ortodoxa.No café Da Capo, Andreas Riminiotis celebrava o retorno a "uma vida"."Antes do fechamento dos cafés em novembro, eu vinha aqui todas as manhãs parameu café e conversar com meus amigos. Era meu passatempo favorito, meu remédio para todas as minhas preocupações", explica o aposentado, quea segunda dose da vacina da Pfizer contra a COVID-19 há algumas semanas."Hoje me sinto como se estivesse vivo de novo, como se tivesse ressuscitado", brincou, emà Páscoa ortodoxa celebrada na Grécia no fim de semana.Para o garçom Yannis Karagiannakis, também é um alívioao trabalho."Estava há seis meses sem trabalhar, andava em círculos, estava", relata.Ao menos 330.000 pessoas trabalham no setor de restaurantes no país.O presidente do sindicato de restaurantes, Yorgos Kavvathas, afirmou que dezenas de restaurantes, bares e cafeterias fecharam no último ano no centro de Atenas e Salônica.Seis a cada 10 estabelecimentos estão ameaçados de"20% dos estabelecimentos não têm áreas abertas", disse Kavvathas, preocupado com a sobrevivência destes locais.A retomada das atividades nas áreas abertas nesta segunda-feira acontece com medidas estritas: os funcionários devem fazer exames uma vez por semana e usarA ocupação das mesas é limitada a seise os estabelecimentos devem fechar às 23h00 para cumprir o toque de recolher em vigor.A Gréciagastar 11,6 bilhões de euros este ano para compensar os efeitos da pandemia, depois dos EUR 24 bilhões do ano passado.O país registrou 345.000 casos dee mais de 10.400 mortes em uma população de 10,8 milhões de habitantes.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.