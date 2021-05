Alemanha desmantela vasta rede de pornografia infantil on-line

A polícia judicial da Alemanha anunciou, nesta segunda-feira (3), o desmantelamento de uma rede de pornografia infantil na "darknet", composta de mais de 400.000 membros, além da detenção de quatro alemães suspeitos de envolvimento, um deles no Paraguai.



O desmantelamento da plataforma "BOYSTOWN", que existia desde 2019, aconteceu em meados de abril. Quatro suspeitos foram detidos, segundo um comunicado da polícia, que classificou a rede como uma das "maiores do mundo".



"A plataforma tinha um alcance internacional e servia para a troca de pornografia de menores entre seus membros", essencialmente fotos e vídeos, relata o comunicado.



O conteúdo inclui "imagens de abusos sexuais graves contra crianças muito pequenas", acrescentou a polícia.



Três homens de 40, 49 e 58 anos foram presos em sete batidas na Alemanha, acusados de dirigir a plataforma como administradores, dar apoio técnico e assessoria aos membros sobre como evitar serem descobertos pelas autoridades.



Um quarto suspeito, também alemão, foi detido no Paraguai - onde vive - a pedido das autoridades alemãs, disse a polícia.



O detido no Paraguai, cuja identidade não foi revelada pela polícia, tem um mandado de prisão internacional pedido contra ele e deve ser entregue em breve às autoridades alemãs.



Este homem, de 64 anos, é acusado de ser "um dos usuários mais ativos da plataforma" e de ter publicado mais de 3.500 mensagens.



O desmantelamento da rede se deu após uma investigação de vários meses de uma unidade especial da polícia alemã, sob a coordenação da Europol e com a colaboração das polícias holandesa, sueca, australiana, americana e canadense.