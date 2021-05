Homem de 121 anos vacinado contra a covid-19 no Peru

Um peruano de 121 anos foi vacinado contra a covid-19 em sua casa, em um vilarejo na região central do país, informou o ministério da Saúde.



"Marcelino Abad, de 121 anos, se tornou o adulto de maior idade vacinado na região de Huánuco com a primeira dose contra a covid-19", afirma o ministério em um comunicado.



Nascido em 1900, Abad recebeu a primeira dose da vacina em sua casa no distrito de Chaglla, na província de Pachitea, região de Huánuco.



Para chegar à residência do idoso, uma equipe do ministério precisou caminhar por mais de três horas por um terreno difícil.



A região de Huánuco registra 5.000 idosos que já receberam a vacina.



De acordo com o balanço do ministério da Saúde, o Peru tem 1.129.190 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina dos laboratórios Sinopharm, Pfizer e AstraZeneca. Destes, 628.051 receberam as duas doses.



O governo iniciou a imunização de pessoas com mais de 80 anos em 8 de março. Na sexta-feira, a vacinação começou para a faixa etária de 70 a 79 anos.



"Até 28 de julho teremos 4,5 milhões de vacinados", disse o presidente Francisco Sagasti.



A meta é imunizar 24,5 milhões de adultos ao longo do ano. O Peru registra 61.477 mortes e 1,7 milhão de casos de covid-19 em 13 meses de pandemia.