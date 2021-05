México registra primeiro caso da variante indiana da covid-19

O México registrou o primeiro caso da variante indiana do coronavírus no estado de San Luis Potosí, no centro-norte do país, informaram autoridades neste domingo (2).



"Ontem fomos notificados sobre três novos isolamentos, foram identificadas variantes em três amostras, duas delas sem importância e uma que é de interesse e justamente é a B.1.617, originalmente identificada na Índia", disse em coletiva de imprensa Miguel Ángel Lutzow, secretário de Saúde local.



"Já foi identificada no nosso país e de fato a primeira vez que é identificada é aqui em San Luis Potosí", acrescentou durante coletiva de imprensa.



O funcionário disse que a variante foi identificada em uma pessoa residente na capital do estado e que está sendo feito o processo de investigação.



"O mais provável é que tenha sido por contato com pessoas que estiveram nos Estados Unidos", disse. Ele acrescentou que a pessoa afetada está em recuperação e não está mais hospitalizada.



A variante indiana do coronavírus é considerada responsável, em parte, pela letal segunda onda da pandemia na Índia.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na semana passada que esta mutação do vírus tinha sido identificada em 17 países, vários deles europeus.



O México, com 126 milhões de habitantes, registra até o momento 2.347.780 casos confirmados de coronavírus e 217.168 óbitos.