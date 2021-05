Delegação zapatista zarpa rumo à Europa para levar mensagem anticapitalista

Uma delegação da ex-guerrilha zapatista zarpou neste domingo (2) da costa da Ilha das Mulheres, no Caribe mexicano, com destino à Europa para levar uma mensagem anticapitalista.



A comissão do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) partiu à tarde em um velho veleiro de nome "La Montaña", constatou a AFP.



Os sete integrantes do grupo esperam chegar em seis semanas ao porto de Vigo, na Galícia, Espanha.



"É uma viagem pela vida", disse antes da partida o subcomandante Moisés, porta-voz do movimento que pegou em armas em 1º de janeiro de 1994, em repúdio ao Tratado de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá.



A delegação é formada por quatro mulheres, dois homens e uma pessoa não binária.



"Não há nervosismo, estamos preparados", disse Bernal, de 57 anos.



O grupo foi despedido com aplausos e aos gritos de "Zapata vive, a luta continua!".