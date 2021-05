Dezesseis soldados morrem em emboscada no oeste do Níger (oficial)

Dezesseis soldados nigerinos foram mortos e outro foi declarado "desaparecido" após uma emboscada realizada no sábado por homens armados contra uma patrulha da Guarda Nacional na região de Tillia, perto do Mali, informaram autoridades neste domingo (2).



"Nossos homens caíram ontem [sábado], por volta das 14h (10h de Brasília), em uma emboscada montada por bandidos armados no departamento de Tillia. O balanço deste ataque covarde é de 16 mortos, seis feridos e um desaparecido", anunciou na TV pública Ibrahim Miko, secretário-geral do Governo de Tahoua, onde estava Tillia.



A região de Tahoua, extensa e desértica, fica a leste de Tillaberi, e as duas ficam perto da fronteira com o Mali, um país alvo de movimentos jihadistas desde 2012.



Na região são frequentes os ataques de grupos jihadistas.



Em 21 de março, várias localidades de Tillia foram atacadas por homens armados que mataram 141 pessoas, segundo um balanço oficial.



No sudeste, fronteiriço com a Nigéria, o Níger enfrenta os ataques do grupo jihadista nigeriano Boko Haram, e no oeste, perto do Mali, com os de grupos afiliados ao Estado Islâmico (EI) e à Al Qaeda.



Este ano, mais de 300 pessoas morreram em três séries de ataques lançados contra aldeias e acampamentos no oeste do Níger.