Dois foguetes foram lançados neste domingo (2) contra o aeroporto de Bagdá sem que fossem informados no momento eventuais danos ou vítimas no local, onde estão estacionados soldados americanos.



Um dos foguetes foi interceptado pelos sistemas de defesa, disse à AFP um funcionário do serviço de segurança.



Este ataque não foi reivindicado por enquanto, mas os Estados Unidos atribuíram ações similares a grupos iraquianos pró-Irã.