Artista cubano dissidente em greve de fome é transferido para hospital

O artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara, que estava no oitavo dia de greve de fome, foi transferido para um hospital em Havana na madrugada de domingo (2), informou a Direção Provincial de Saúde da capital cubana.



O artista, de 33 anos, e o 'Movimento San Isidro' (MSI) ao qual ele pertence são acusados pelo governo cubano de tentar manipular a política e de serem financiados pelo exterior.



"Recebemos no Centro de Emergências do Hospital Universitário General Calixto García o cidadão Luis Manuel Otero Alcántara, com diagnóstico de inanição voluntária", informou a unidade em um comunicado divulgado à imprensa, no qual especifica que não foram detectados sinais de desnutrição e que testou negativo para covid-19.



Otero ficou sozinho e trancado em sua casa no bairro de San Isidro, em Havana Velha, onde por vários dias houve forte presença policial e falta de acesso à Internet.



Membros do MSI, um coletivo de artistas e estudantes, disseram no Twitter que os moradores do bairro estavam alertas para "qualquer tentativa das forças de segurança de levar @LMOAlcantara à força".



Durante a noite de sábado, várias patrulhas chegaram ao local para tentar convencê-lo a sair da greve de fome, sem sucesso, acrescentaram.



Julie Chung, diretora interina do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA, havia pedido ao governo cubano, horas antes, que tomasse medidas para proteger a vida de Otero.