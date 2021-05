Polícia interrompe festa para 400 pessoas na França

Mais de 400 pessoas participaram de uma festa perto de Dijon (centro-leste da França) na noite de sábado, que os policiais encerraram na metade ao prender o suposto organizador, informaram as autoridades no domingo (2).



A festa ocorreu em um hangar abandonado, em um pequeno município a cerca de 10 km de Dijon.



O prefeito da região, Fabien Sudry, condenou a celebração "deste acontecimento totalmente irresponsável no contexto da situação da saúde no país".



Esta grande festa aconteceu no dia seguinte a uma "rave" na região da Bretanha (noroeste da França) que reuniu 500 pessoas, antes da intervenção das forças de segurança.



Na noite de sábado, em Paris, houve uma tentativa de "rave" em um bairro da zona leste da cidade. Três pessoas foram presas.



Todos os bares, restaurantes e lojas não essenciais estão fechados na França desde o final de outubro, devido à pandemia do coronavírus. Atualmente, há um toque de recolher a partir das 19h00.



O presidente francês Emmanuel Macron anunciou esta semana uma abertura gradual e parcial desses estabelecimentos a partir de meados de maio.