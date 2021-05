A Nigéria proibirá a entrada de passageiros não nigerianos que passaram por Brasil, Índia ou Turquia nas duas últimas semanas para limitar a propagação do coronavírus, anunciaram as autoridades de saúde neste domingo.



A proibição de viagens não será aplicada aos passageiros que apenas fizeram escala nestes países, explica o comunicado divulgado pelo comitê presidencial de luta contra a covid-19.



Os nigerianos e pessoas com visto de residência permanente que passaram pelos três países nos últimos 14 dias terão que obedecer uma quarentena obrigatória durante uma semana em um centro aprovado pelo governo em sua chegada.