Coreia do Norte qualifica diplomacia dos EUA de 'espúria', diz imprensa estatal

A Coreia do Norte qualificou como "espúria" a diplomacia americana e descartou a ideia de estabelecer conversações com Washington um dia depois de o governo do presidente Joe Biden dizer que estava aberto a negociações diplomáticas sobre a desnuclearização, informou a agência estatal de notícias norte-coreana.



A diplomacia era um "cartel espúrio" para que os Estados Unidos "encobrisse seus atos hostis", informou o Ministério de Assuntos Exteriores norte-coreano em um comunicado difundido pela agência de notícias KCNA.



Também advertiu Biden que havia cometido um "grande erro" com sua postura "desfasada" em relação ao país.



Em outra declaração também difundida pela KCNA, a pasta acusou Biden de insultar Kim Jong-Un e acrescentou: "advertimos os Estados Unidos o suficiente como para entendam que sairão prejudicados se nos provocarem".



Biden havia dito em seu primeiro discurso presidencial no Congresso na quarta-feira que usaria "a diplomacia, bem como a dissuasão severa" para conter as ambições nucleares da Coreia do Norte.



A Casa Branca informou nesta sexta que seu objetivo continua sendo "a completa desnuclearização da península coreana".



A política dos Estados Unidos contemplará "uma abordagem calibrada e prática que está aberta à diplomacia e a explorará" com a Coreia do Norte, disse a secretária de imprensa de Biden, Jen Psaki, a jornalistas.



Psaki não deu muitos indícios sobre o tipo de iniciativa diplomática que se poderia supor, mas sugeriu que Biden aprendeu com a experiência de administrações anteriores, que lutaram durante décadas para enfrentar a ditadura norte-coreana ou, nos últimos anos, fazer frente à seu crescente arsenal nuclear.



Ela disse que Washington não se "centraria em alcançar um grande acordo", aparentemente referindo-se ao tipo de acordo que o ex-presidente Donald Trump sugeriu inicialmente que era possível quando se reuniu com o líder norte-coreano.



A Casa Branca tampouco seguiria a abordagem mais distante de Barack Obama, disse Psaki.



Em abril, o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que visitará a Casa Branca em 21 de maio, exortou Biden a dialogar diretamente com Kim sobre a desnuclearização.