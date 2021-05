Confusão à margem de manifestação do 1º de maio em Berlim

Berlim foi cenário de incidentes neste sábado (1) à margem de uma manifestação pelo 1º de maio, interrompida pelas forças de segurança, que afirmaram ter sido atacadas com pedras e garrafas.



Na primeira hora da noite, membros do movimento de extrema esquerda Black Block e as forças de segurança se enfrentaram quando os agentes evacuaram alguns dos militantes da manifestação, constatou uma jornalista da AFP.



Mais tarde, a polícia de Berlim afirmou em um tuíte que previa usar jatos d'água para apagar chamas ateadas a paletes na calçada e "evitar que [o fogo] se espalhasse aos veículos ao redor".



A polícia também usou gás lacrimogêneo e deteve várias pessoas, segundo a imprensa local, que reportou pouco antes das 22h locais (16h de Brasília) que a situação tinha voltado à calma.



Os manifestantes, reunidos sob o lema "1º de maio revolucionário", tinham sido convocados pela esquerda e a extrema esquerda e se concentraram à tarde no bairro de Neukölln, a fim de marchar rumo ao distrito vizinho de Kreuzberg.



Segundo a polícia, a marcha contou com 5.000 manifestantes, embora os organizadores tenham apontado a participação de 20.000 pessoas.



Na capital alemã foram organizadas umas 20 manifestações pelo 1º de maio.