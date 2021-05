Indianos ricos procuram refúgio da covid-19 nas Ilhas Maldivas

As Maldivas recebem de braços abertos muitos indianos ricos que buscam um refúgio do coronavírus que devasta seu país, ao contrário de outras nações que suspenderam as conexões aéreas com a Índia.



O arquipélago de mais de mil ilhas e de águas cristalinas do Oceano Índico reabriu em julho do ano passado seus aeroportos aos turistas estrangeiros, após um fechamento de três meses.



Esta semana, diferente de muitos países que fecharam as fronteiras para viajantes procedentes da Índia, o governo das Maldivas apenas introduziu pequenas modificações nas regras para estes visitantes.



Os turistas que chegam da Índia poderão ficar em hotéis ou barcos, mas não podem permanecer em pousadas nas ilhas em que a população local mora, segundo as novas diretrizes.



"A localização geográfica de nossas ilhas nos ajuda a minimizar o risco (de contágio)", declarou à AFP Thoyyib Mohamed, diretor da secretaria de turismo, a Visit Maldives.



"Cada pequena ilha tem um resort único e independente. Mesmo que tenhamos alguns casos surgindo aqui e ali, podemos contê-los dentro dos resorts sem expor a população local", explica.



Thoyyib afirmou que o país iniciou a campanha de vacinação dos 50.000 trabalhadores do setor turístico e das pessoas que atuam em serviços vinculados à hotelaria.



"Queremos ser o primeiro setor de turismo totalmente vacinado do mundo", disse Thoyyib à AFP por telefone. Quase 90% dos trabalhadores já foram vacinados, destacou.



Alguns meios de comunicação mencionaram a intenção das Maldivas de vacinar turistas estrangeiros. Mas as autoridades afirmam que tem planos neste sentido até que todos os moradores recebem as duas doses da vacina AstraZeneca ou a chinesa Sinopharm.



Mais de dois terços dos 330.000 habitantes do arquipélago foram vacinados, segundo o ministério da Saúde.



Desde o início da pandemia, as Maldivas registram pouco mais de 29.0000 casos e 72 mortes por covid-19.



- Refúgio das estrelas de Bollywood -



Thoyyib afirmou que o número de visitantes indianos diminuiu na semana passada em consequência da crise de saúde sem precedentes na Índia e da suspensão das conexões aéreas.



Mas os indianos continuam sendo os turistas mais numerosos do arquipélago.



Antes da pandemia, eles ocupavam o segundo lugar, atrás dos chineses, que saíram do top 10 desde então.



Entre os visitantes de luxo das últimas semanas estão algumas estrelas de Bollywood como Alia Bhatt e seu namorado Ranbir Kapoor, além de Shraddha Kapoor, que publicou no Instagram fotos de quando fazia ioga ao pôr do sol em um resort do arquipélago.



A imprensa local informou que empresas de voos particulares registram uma demanda crescente de voos a partir da Índia com destino a Europa, Oriente Médio e Maldivas. Alguns grupos se reuniram para alugar voos.



"Não são apenas os ultra-ricos", disse Rajan Mehra, diretor da empresa de aviões privados Club One Air, quie tem sede em Nova Délhi. "Aqueles que conseguem pagar por um jato particular estão embarcando em jatos particulares".



Mais de 1,7 milhão de turistas, um recorde, visitaram as Maldivas em 2019, 15% a mais que em 2018, segundo o governo.



A pandemia reduziu o número a 555.494 visitantes ano passado, mas o setor acredita em uma recuperação. Mais de 380.000 turistas estrangeiros visitaram o país desde o início de 2021.