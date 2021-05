Capital da Índia prolonga confinamento por uma semana para tentar frear pandemia

Nova Délhi, capital da Índia, ampliará o confinamento em vigor durante mais uma semana devido ao aumento de casos de coronavírus.



O anúncio foi feito por Arvind Kejriwal, ministro chefe da capital.



As restrições de deslocamento terminariam na segunda-feira, mas o aumento de casos na cidade de 20 milhões de habitantes acelera em ritmo vertiginoso.



De acordo com dados oficiais do ministério da Saúde, Nova Délhi registrou 27.000 novos casos e 375 mortes no sábado. Mas a cidade tem poucos testes de diagnóstico e o número real de vítimas pode ser muito maior.



Os hospitais da cidade estão lotados, faltam leitos, oxigênio e muitas pessoas morrem enquanto aguardam nas portas dos centros médicos sem receber nenhum tratamento.



As funerárias de Nova Délhi também estão lotadas e improvisaram crematórios em estacionamentos e terrenos baldios.



Neste sábado, o país registrou mais de 400.000 novos casos em 24 horas, um número diário sem precedentes no mundo. No mês de abril, a Índia contabilizou sete milhões de contágios.