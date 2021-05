Feriado provoca engarrafamentos e turismo na China, onde a pandemia parece superada

Na China, onde a pandemia de coronavírus parece ter ficado praticamente para trás, os cidadãos lotaram os transportes públicos neste sábado para aproveitar um fim de semana prolongado em algum ponto turístico, por ocasião do 1º de maio.



Em Badaling, uma das partes da Muralha da China mais próximas de Pequim, milhares de pessoas visitaram esta joia da China imperial sem observar qualquer tipo de distanciamento. Mas a máscara continua sendo obrigatória.



Alguns precisaram de um deslocamento de três horas para percorrer os 60 quilômetros que separam o ponto turístico do coentro de Pequim. Os transportes públicos registraram um fluxo similar ao de 2019, antes da pandemia.



As autoridades permitem uma capacidade de 75% do local, para tentar evitar aglomerações, e ampliaram o horário de funcionamento. Os visitantes precisam reservar o ingresso com antecedência.



As cenas de normalidade na China, país que registrou os primeiros casos de covid-19 no fim de 2019, contrastam com as quarentenas, milhares de contágios e hospitais lotados em outros países, como a Índia por exemplo.



As autoridades chinesas calculam que 265 milhões de deslocamentos acontecerão durante o fim de semana, o que representa o dobro do registrado ano passado e um número similar a 2019.



Mas as viagens acontecem dentro do país e os chineses estão proibidos de visitar o exterior devido à pandemia.



Nas rodovias, o ministério dos Transportes espera um recorde de 60 milhões de veículos circulando em 1º de maio.