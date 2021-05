COVID: Índia registra 400 mil casos em 24h e vai vacinar todos os adultos

(foto: AFP / SANJAY KANOJIA)

Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

A Índia anunciou neste sábado (1º/5)) mais de 400 mil novosde COVID-19 em 24 horas, ummundial, no momento em que o país pretende abrir a vacinação para seus quase 600 milhões de adultos, apesar da escassez de fármacos.No epicentro da, juntamente com o, a Índia registrou 401.993 novos contágios nas últimas 24 horas, anunciou o ministério da Saúde. Em abril, o país de 1,3 bilhão de habitantesquase sete milhões de casos.As 3.523 novas mortesneste sábado elevam a 211.853 o balanço de vítimas fatais na Índia, mas especialistas destacam que os números reais são superiores.Apesar de a vacinação ter sido liberada para todos os adultos, vários estados, como Maharashtra e Nova Délhi, já alertaram para a falta de doses e temem que apossa provocar disputas administrativas, confusão nos preços e problemas técnicos.Até o momento, 150 milhões deforam aplicadas na Índia, o que representa 11,5% da população, e quase 25 milhões de habitantes receberam as duas doses."As filas de espera aqui são enormes e as pessoas não param de brigar", declarou Jayanti Vasant em um centro dede Mumbai.Ao menos 16 pacientes de COVID-19 e duas enfermeiras morreram neste sábado em um incêndio em um hospital de Bharush, no estado de Gujarat (oeste).A ajuda internacional prometida por mais de 40 países começou a chegar esta semana à Índia, onde os hospitais à beira do colapso precisam de leitos, oxigênio ePara tentaros serviços sanitários, as autoridades de Nova Délhi anunciaram que prorrogariam em uma semana o confinamento da cidade, que devia terminar na segunda-feira.O médico conselheiro da Presidência americana, Athony Fauci, recomendou a adoção imediata de um confinamento nacional de várias semanas, embora oindiano seja reticente."Ninguém gosta de ver um país confinado [...] mas se o fizessem unicamente por algumas semanas, poderiam ter um impacto significativo na dinâmica da", declarou Fauci em entrevista à imprensa indiana.A situação crítica na Índia acelera a pandemia no mundo, que registra mais de 151 milhões de contágios e mais de 3,18 milhões de mortes desde o fim de 2019, segundo um balanço da AFP.O Brasil registrou na sexta-feira 2.595 mortes por COVID-19, o que deixou o balanço de abril em 82.266 óbitos, o segundo recorde mensal desde o início da pandemia, de acordo com osdo ministério da Saúde.No total, 403.781 pessoas morreram no país, o segundo maisdo planeta, atrás apenas dos Estados Unidos (mais de 575.000 óbitos).A lentidão da campanha de vacinação e as falhas na gestão do governo de Jair Bolsonaro, que minimiza pandemia, sãocomo causas importantes da tragédia humanitária e de saúde no Brasil.Também na América Latina, o Equador registrou um recorde mensual de mais de 53.000 novos casos em abril. A Argentinao toque de recolher noturno por três semanas em Buenos Aires e sua periferia pelo aumento de casos.Em Roma, o papa Francisco iniciou neste sábado uma "maratona de oração" pelo fim da pandemia. Europa e Estados Unidos esperam virar a página no verão (hemisfério norte) graças aoda vacinação.Nos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas, segundo as autoridades de saúde.

