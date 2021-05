Onze pessoas morreram, nove estão desaparecidas e 102 ficaram feridas em uma tempestade que atingiu uma cidade próxima a Xangai, anunciaram as autoridades chinesas neste sábado.



A tempestade, acompanhada por fortes ventos, atingiu a cidade de Nantong na sexta-feira à noite.



De acordo com a prefeitura, 3.050 habitantes foram obrigados a abandonar suas casas.



As vítimas morreram em quedas de árvores e postes de energia elétrica.