Quirguistão acusa Tadjiquistão de violar a trégua

O Quirguistão acusou neste sábado o Tadjiquistão de ter violado um cessar-fogo estabelecido esta semana, após os confrontos mais violento na fronteira entre os dois países da Ásia central desde sua independência em 1991.



Os combates deixaram 33 mortos e 120 feridos, segundo as autoridades do Quirguistão. O Tadjiquistão, país autoritário e fechado, não anunciou um balanço de vítimas.



O Conselho Nacional de Segurança do Quirguistão afirmou que o exército tadjique abriu fogo neste sábado contra residências no distrito de Leilik, na região fronteiriça de Batken, o que forçou a fuga dos moradores.



Os combates explodiram nesta semana ao redor do enclave tadjique de Voruj, em território quirguiz, uma zona montanhosa e pobre, onde os incidentes são frequentes, mas que nunca haviam registrado tal intensidade.



Os dois países anunciaram uma "trégua completa" a partir das 20H00 (11H00 de Brasília) de quinta-feira e a "retirada de tropas para suas posições anteriores", segundo um comunicado oficial divulgado pelo Quirguistão.



Os dois países têm divergências pela demarcação de extensos territórios durante a época da União Soviética, em particular no que diz respeito à divisão do fértil vale de Fergana, que também compartilham com o Uzbequistão. O traçado das fronteiras separou alguns grupos de seu país de origem.



A Rússia, principal potência regional, se ofereceu para mediar uma solução ao conflito.