O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou nesta sexta-feira(30) que reformulará uma polêmica iniciativa de reforma tributária apresentada ao Congresso e rejeitada com protestos massivos por afetar a classe média em meio a uma pandemia.



"Dei uma instrução muito clara ao Ministério da Fazenda para (...) construir um novo texto com o Congresso que reúna consensos e também permita contar com propostas valiosas" dos partidos e da sociedade civil, declarou em seu programa diário de televisão.



Entre outras medidas, ele garantiu que a nova proposta afasta o aumento do imposto IVA incidente sobre bens e serviços, assim como o ampliação da base de contribuintes com imposto de renda.