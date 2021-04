Wall Street fecha no vermelho, apesar das boas notícias

A bolsa de Nova York encerrou a semana em baixa nesta sexta-feira (30), apesar dos bons resultados de empresas como Amazon e indicadores econômicos positivos.



O Dow Jones Industrial Average perdeu 0,54% a 33.874,85 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,85% a 13.962,68 unidades, e o S&P; 500, 0,72% a 4.181,17 pontos.



"Às vezes, quando observamos movimentos como o de hoje, não parece muito lógico, mas é útil distanciar-se e observar o desempenho geral do mercado recentemente", lembrou Shawn Cruz, da TD Ameritrade.



O especialista lembrou que Wall Street começou a semana em queda antes de registrar alta na quinta e baixa nesta sexta.



"Peso que isso indica, talvez, que muitas boas notícias já foram integradas" às cotações, destacou Cruz.



No mês de abril, o Dow Jones subiu 2,71%, o Nasdaq 5,40% e o S&P; 500 5,24% .



AMAZON.COM



PFIZER



EXXONMOBIL



GILEAD SCIENCES



Spotify



GENERAL MOTORS



CHEVRON



Twitter



APPLE INC.



Uber



TD AMERITRADE HOLDING



COLGATE-PALMOLIVE