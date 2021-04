Pentágono cancela projetos de construção de muro na fronteira com o México

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira o cancelamento dos projetos de construção de um muro na fronteira entre Estados Unidos e México pagos com fundos militares. O ex-presidente Donald Trump havia ordenado a transferência de bilhões de dólares do orçamento do Pentágono para pagar o muro, depois que o Congresso lhe negou financiamento.



O atual presidente americano, Joe Biden, anunciou a interrupção dos projetos após assumir o governo, em janeiro. "De acordo com a proclamação do presidente, o Departamento de Defesa cancela todos os projetos de construção da barreira pagos com fundos originalmente destinados a outras missões militares", anunciou o porta-voz Jamal Brown. "O Pentágono começou a empreender as ações necessárias para encerrar os mesmos."



Trump havia lançado sua campanha presidencial, em 2015, com o compromisso de construir um muro na fronteira com o México, país que ele afirmou que faria pagar pela obra. Os mexicanos se negaram, bem como a Câmara dos Representantes depois que os democratas assumiram o controle da mesma, em 2018. Trump acabou recorrendo aos cofres do Pentágono, obrigando o mesmo a destinar bilhões de dólares para as obras.