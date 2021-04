Leilão da Cedae arrecada cerca de R$ 22,7 bi, uma vitória para Bolsonaro

O leilão da Cedae, concessionária de água e esgoto do estado do Rio, arrecadou nesta sexta-feira (30) cerca de 22,7 bilhões de reais (4,1 bilhão de dólares, aproximadamente), mais que o dobro do esperado.



O resultado representa uma vitória importante para o presidente Jair Bolsonaro, presente na licitação, celebrada após um cabo de guerra político e judicial que durou até a quinta-feira.



O leilão, celebrado na bolsa de São Paulo, foi dividido em quatro blocos, lançados ao preço mínimo total de 10,6 bilhões de reais, com previsão de investimentos de R$ 30 bilhões (5,5 bilhões de dólares) durante os 35 anos de operações da concessão.



Apenas três blocos foram objeto de disputa e o quarto (de menor valor) ficou sem comprador. Mesmo assim, o montante obtido dobrou as expectativas.



As obras devem assegurar os serviços abastecimento de água potável e esgoto sanitário a quase 13 milhões de pessoas de 35 municípios do Rio, o segundo estado mais rico do país.



Dos 5,5 bilhões de dólares em investimentos previstos, US$ 4,7 bilhões serão destinados à despoluição da Baía de Guanabara e R$ 335 milhões a infraestruturas em áreas de comunidades.



Só participaram do leilão grupos brasileiros e o grande vencedor foi o Aegea, que obteve dois blocos que abrangem vários setores da cidade do Rio, capital do estado. O terceiro bloco foi adquirido pelo grupo Iguá.



O leilão mostra "a confiança no Brasil" e "na economia de mercado", comemorou o ministro da Economia, Paulo Guedes, cujo plano de privatizações e concessões para reduzir a dívida e os déficits públicos estava travado devido à pandemia do coronavírus.



"O Brasil vai retomar a crescimento, vamos atravessar as duas ondas" de crise sanitária e econômica, acrescentou.