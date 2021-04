UE condena sanção da Rússia contra 8 autoridades e ameaça 'medidas apropriadas'

A União Europeia emitiu comunicado conjunto do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, no qual "condena nos termos mais fortes possíveis" a decisão da Rússia de colocar oito autoridades da União Europeia em uma lista de pessoas alvos de medidas restritivas.



Segundo a UE, a decisão é uma demonstração de que Moscou "escolheu a confrontação" com o bloco, em vez de tentar melhor a relação bilateral. "A UE se reserva o direito de adotar as medidas apropriadas em resposta à decisão das autoridades russas", diz a nota do bloco.



Entre os alvos de mais cedo da Rússia estão o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e Vera Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia.