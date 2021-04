EUA estão prontos para negociações diplomáticas com a Coreia do Norte

O presidente Joe Biden está aberto a negociações diplomáticas com a Coreia do Norte sobre desnuclearização, informou a Casa Branca, nesta sexta-feira (30), após concluir uma revisão da política dos EUA.



"Nosso objetivo continua sendo a desnuclearização completa da península coreana", disse a secretária de imprensa de Biden, Jen Psaki, a repórteres.



A política dos EUA será guiada por "uma abordagem prática e calibrada que está aberta e explorará a diplomacia" com Pyongyang, disse.



Psaki deu poucas indicações sobre que tipo de iniciativa diplomática o novo governo poderia tomar, mas sugeriu que Biden havia aprendido com a experiência de governos anteriores, que lutaram por décadas contra o regime norte-coreano e, nos últimos anos, contra seu crescente arsenal nuclear.



Ela afirmou que Washington não vai "se concentrar em conseguir um grande negócio", aparentemente se referindo ao tipo de acordo global que Donald Trump percebeu como possível quando se encontrou com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.



A Casa Branca também não seguiria a abordagem mais distante chamada "paciência estratégica", adotada por Barack Obama, disse Psaki.



O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que visitará a Casa Branca em 21 de maio, instou Biden a se comprometer diretamente com Kim na desnuclearização.