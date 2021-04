Ao menos 14 mortos e 90 feridos em atentado com carro bomba no Afeganistão

Ao menos 14 pessoas morreram e 90 ficarma feridas nesta sexta-feira (30) após a explosão de um carro bomba no leste do Afeganistão, informou o Ministério do Interior, na véspera do início oficial da retirada das tropas americanas do país.



O atentado ocorreu em pousada em Pul-e-Alam, a capital da província de Logar, onde várias pessoas se hospedam, entre elas estudantes, no momento de encerramento do jejum no mês sagrado do Ramadã. "Quatorze pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas", disse o porta-voz do ministério, Tariq Arian.



Pouco antes, o porta-voz havia indicado que a explosão causou danos na área, incluindo um hospital e residências.



"Os telhados das casas desabaram e as pessoas estão presas nos destroços", disse ele a repórteres.



Segundo ele, entre as vítimas estavam estudantes universitários que estavam hospedados no prédio, médicos e pacientes do hospital.



O ataque ocorre um dia antes do Exército dos Estados Unidos iniciar oficialmente a retirada de suas tropas do país.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que todas as tropas americanas sairão do Afeganistão antes de 11 de setembro, 20º aniversário dos atentados nos Estados Unidos, que marcaram o início da intervenção no Afeganistão.