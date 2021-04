Família Biden incorpora um gato à Casa Branca

Chegada de um primeiro felino à Casa Branca significa um novo desafio para o pastor alemão Major (foto: Reprodução/Redes Sociais )

Conhecidos pela sua paixão pelos cachorros, oslevaram agora para aum"Sim, é verdade", disse a primeira-dama Jill Biden ao comentar a novidade no programa Today da NBC, em uma entrevista transmitida nesta sexta-feira (30).A chegada de um primeiro felino à Casa Branca significa um novo desafio para o, do casal presidencial.O jovem ex-cão de resgate, um fiel companheiro de outro pastor alemão, Champ, muito mais velho, realiza desde abril sessões para melhorar seu comportamento, depois de ter protagonizado vários incidentes com mordidas.O presidente Joe Biden disse que o comportamento pouco presidencial do cão deve-se ao fato de ter se surpreendido com a grande presença de agentes do Serviço Secreto e outras pessoas no movimentado complexo da Casa Branca.Agora, o ansioso Major também terá que usar suas novas habilidades com um gato. "Isso faz parte de seu treinamento. Levaram-no para um abrigo com gatos e isso o fez bem", disse Jill Biden.