EUA pede à assembleia da OMS para incluir Taiwan

Os Estados Unidos reiteraram nesta sexta-feira (30) seu pedido à Organização Mundial da Saúde (OMS) para que inclua Taiwan em seu órgão de tomada de decisões, apesar das objeções de Pequim, devido aos bons resultados da ilha contra a pandemia de covid.



A assembleia da OMS realizará em Genebra em 24 de maio sua última reunião anual em meio a uma pandemia que matou mais de 3 milhões de pessoas.



"O impressionante controle da covid-19 e suas doações de equipamentos pessoais de proteção evidenciaram sua sólida contribuição para a saúde mundial", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Taiwan tem muitos dos maiores especialistas no combate à doença e precisamos escutar Taiwan na Assembleia da OMS", acrescentou.



Esta iniciativa de Washington é outro esforço do presidente Joe Biden para apoiar Taiwan e mantém a posição de seu antecessor Donald Trump, apesar de mudar o tom agressivo com a China, que considera essa ilha como uma província rebelde.



Biden reverteu a retirada dos Estados Unidos da OMS, um órgão da ONU do qual Trump acusava de não enfrentar a China, em meio aos questionamentos de sua política contra a covid nos Estados Unidos.



No ano passado, a Assembleia não conseguiu incorporar Taiwan devido às objeções de Pequim, que considera a ilha como parte integrante de seu território enquanto espera a reunificação. Portanto, a China se opõe a qualquer reconhecimento internacional de Taiwan.



Apesar de sua aproximação com a China continental, onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez, Taiwan foi elogiada pelo seu sucesso na contenção do vírus ao tomar rapidamente medidas agressivas para enfrentá-lo.