Rússia anuncia sanções a autoridades europeias em retaliação

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (30), sanções contra oito funcionários europeus, incluindo o presidente do Parlamento Europeu, David Maria Sassoli, em represália por medidas impostas por Bruxelas contra Moscou em março.



"A União Europeia continua com sua política de restrições unilaterais ilegítimas contra cidadãos e organizações russas", disse a diplomacia russa, informando a proibição de entrada no país de oito funcionários europeus.



Entre os sancionados, estão David Maria Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, e Vera Jourova, vice-presidente da Comissão Europeia encarregada de Valores e Transparência.



Segundo o comunicado, a Rússia responde às sanções impostas pela UE em 2 e 22 de março aos cidadãos russos. Moscou afirma que essas medidas "buscam desafiar abertamente a independência da política interna e externa russa".



Em 2 de março, a UE anunciou que imporia sanções contra quatro russos que acusava de graves violações aos direitos humanos, como prisões e detenções arbitrárias, assim como a repressão maciça e sistemática da liberdade de reunião pacífica na Rússia.



Essas medidas incluíam a proibição de entrada no território da UE e o congelamento de bens desses responsáveis, entre eles o chefe do Comitê de Investigação russo, Alexander Bastrykine, e o procurador-geral Igor Krasnov.



Em 22 de março, o Conselho da UE decidiu introduzir medidas restritivas contra os responsáveis de violações graves dos direitos humanos em vários países do mundo, principalmente por tortura e repressão à comunidade LGBTQI+ e aos opositores políticos na Chechênia, uma república do Cáucaso russo.