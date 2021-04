Inflação anual supera 2% nos EUA

A renda das famílias nos Estados Unidos subiu 21,1% em março em relação à fevereiro, por efeito dos planos de estímulo econômico, enquanto a inflação anual supera 2%, informou nesta sexta-feira (30) o Departamento do Comércio.



Em março, milhões de americanos receberam cheques de 1.400 dólares por pessoa.



Os gastos aumentaram 4,2% em março sobre fevereiro.



Neste contexto, os preços subiram como era esperado, 0,5% sobre fevereiro, em linha com as previsões dos analistas.



No acumulado em 12 meses, a alta nos preços de consumo é de 2,3%, muito acima do 1,5% de fevereiro.



A Reserva Federal considera o fenômeno como temporário e garantiu que para subir suas taxas de juros, a inflação deveria se estabelecer por muito tempo sobre 2% anual, e a economia deveria alcançar o pleno emprego.