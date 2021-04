Mais de mil tratores diante do Parlamento Europeu em protesto por política agrícola

Entre 1.200 e 1.500 tratores, segundo a prefeitura e os organizadores, foram estacionados nesta sexta-feira diante da sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo (nordeste da França) para tentar influenciar nas negociações da futura Política Agrícola Comum (PAC).



A pedido da Federação Regional de Sindicatos de Agricultores e dos Jovens Agricultores do leste da França, os comboios provocaram grandes engarrafamentos nas estradas enquanto seguiam para Estrasburgo.



Muitos tratores exibiam faixas com frases como "Mais verde é mais caro", "Não à tecnocracia, viva o bom senso camponês" e "PAC 2023, a morte da agricultura".



Os detalhes da futura PAC, que entrará em vigor em 2023, estão sendo negociados em Bruxelas, onde foram retomadas as negociações para um "superdiálogo" entre o Parlamento Europeu, a presidência do Conselho da UE e a Comissão Europeia.