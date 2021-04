Religiosos sequestrados são libertados no Haiti

Todos os religiosos católicos sequestrados no Haiti no início de abril foram libertados, anunciou nesta sexta-feira a Sociedade de Sacerdotes de Saint Jacques.



"Encontramos nossos companheiros, os religiosos e os familiares do padre Jean Anel Joseph, em bom estado de saúde", afirmou a instituição missionária em um comunicado, sem informar se um resgate foi pago.



Três dos sete religiosos sequestrados já haviam sido liberados há uma semana.



"Nosso agradecimento também aos embaixadores da França e Estados Unidos, por seu discreto e eficiente apoio diplomático, assim como a todas as autoridades políticas e morais do país e os governos por seu firme apoio", acrescentou o instituto



Dez pessoas foram sequestradas em 11 de abril em Croix des Bouquets, perto da capital, Porto Príncipe, quando seguiam para a cerimônia de posse de um novo padre.



Os sequestradores exigiram um milhão de dólares de resgate.



O grupo era formado por quatro padres e uma freira haitiana, assim como por dois franceses, uma freira e um padre de Ille e Vilaine que vive no Haiti há mais de 30 anos.



Também foram sequestradas três pessoas da família do padre haitiano Jean Anel Joseph, que não estava entre os reféns.