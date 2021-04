O "médico dos pobres" José Gregorio Hernández, venerado como santo na Venezuela, será beatificado nesta sexta-feira pela Igreja Católica, um acontecimento aguardado durante décadas por milhões de fiéis.



A pandemia do coronavírus, que lotou hospitais com uma segunda onda muito intensa, impede uma grande cerimônia em um estádio para reunir milhares de pessoas, como se pensou em um primeiro momento.



A declaração como beato de José Gregorio Hernández (1864-1919) acontecerá em um pequeno ato em um colégio católico de Caracas, com capacidade para 150 pessoas, pois as autoridades eclesiásticas tentam limitar as aglomerações devido à covid-19.



Mas o médico é objeto de intensa devoção e, apesar do apelo dos organizadores da cerimônia para que os fiéis transformem suas casas em "pequenos templos", muitos acreditam que devotos de Hernández se reunirão diante da igreja do bairro bairro popular de La Candelaria, onde seu corpo estava sepultado até outubro de 2020, quando foi exumado para o processo de beatificação.



Outro altar no bairro de La Pastora, onde José Gregorio morreu aos 54 anos em 1919 atropelado por um carro, também é um ponto de congregação de seus devotos.



A sua beatificação neste momento adquire uma aura singular, visto que o médico teve que lutar contra a gripe espanhola no seu país há pouco mais de um século.



"Sua beatificação ocorre em um momento dramático", disse à AFP o núncio apostólico Aldo Giordano. "Como cientista que lutou contra os vírus, está escrito nas estrelas que ele tinha que ser beatificado quando a humanidade precisa de esperança, precisa encontrar um caminho" e "ele pode nos ajudar".



Giordano presidirá a cerimônia na ausência do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, que cancelou a viagem devido à pandemia.



José Gregorio Hernández se distinguiu por prestar ajuda gratuita aos mais humildes durante a epidemia de gripe espanhola no início do século XX, que matou milhões de pessoas em todo o mundo.



Nos últimos dias, murais com seu rosto foram pintados por todo o país.



O decreto de beatificação foi assinado pelo papa Francisco em junho de 2020, após a aprovação de um milagre em 2017.



Yaxury Solorzano, de 10 anos, sobreviveu após sofrer um ferimento grave à bala. Sua mãe rezou a José Gregorio Hernández para salvar sua filha.



Ela sentiu, segundo relata a Conferência Episcopal Venezuelana (CEV), uma mão em seu ombro e uma voz: "Fique calma, vai ficar tudo bem!"



A beatificação é a última etapa antes da canonização.



Yaxury e sua família, junto com parentes do Dr. Hernández, estão entre as 150 pessoas que participarão da cerimônia na pequena e moderna igreja do Colegio La Salle em Caracas.