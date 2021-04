O Quirguistão elevou nesta sexta-feira o balanço de mortos em combates com o Tadjiquistão a 31, depois que as duas partes concordaram com um cessar-fogo nos confrontos, os mais violentos em vários anos nesta zona disputada da fronteira.



A primeira vice-ministra da Saúde e Desenvolvimento Social, Aliza Soltonbekova, disse em uma entrevista que o Quirguistão registra 31 mortos e 119 feridos desde o início da violência na quinta-feira.