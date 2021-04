ONU adverte para desastre humanitário em Madagascar

A ONU advertiu, nesta sexta-feira (30), sobre o desastre humanitário que ameaça Madagascar, onde os efeitos devastadores de uma forte seca se agravaram ainda mais com as tempestades de areia.



Em uma missão na região, o diretor principal de operações do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Amer Daoudi, descreveu cenas de "crianças que têm apenas pele sobre os ossos", durante uma reunião informativa da ONU em Genebra.



"O que vi ontem (quinta-feira) são imagens terríveis de crianças que morrem de fome, que sofrem de desnutrição, e não apenas as crianças, como também as mães, os pais e a população das aldeias que visitamos", afirmou Daoudi, acrescentando que são imagens que há muito tempo não se via.



Ele informou que o PMA precisa, de imediato, de US$ 75 milhões para "cobrir as necessidades dos próximos meses".