PIB da Eurozona tem queda de 0,6% no primeiro trimestre de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da Eurozona fechou o primeiro trimestre de 2021 com uma contração de 0,6%, em um período ainda marcado pelas medidas de contenção da pandemia de coronavírus, anunciou nesta sexta-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat.



De acordo com a Eurostat, o retrocesso foi registrado após uma queda de 0,7% no último trimestre de 2020. Em ritmo anual, o PIB da Eurozona tem contração de 1,8%.



Ao mesmo tempo, a Eurostat calculou que o índice de inflação em ritmo anual da zona do euro voltou a subir em abril, a 1,6%, aproximando-se da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).



Depois de cinco meses consecutivos de números negativos em 2020, provocados pela drástica queda de demanda e consumo, a inflação atingiu 0,9% em janeiro e fevereiro, e 1,3% em março.



Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego da Eurozona registrou leve queda em março na comparação com fevereiro, a 8,1%, mas aumentou um ponto em ritmo anual por efeito da pandemia, também de acordo com a Eurostat.



O índice de desemprego foi de 8,2% em fevereiro e de 7,1% em março de 2020, destacou a Eurostat em um comunicado.