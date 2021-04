O tumulto que provocou pelo menos 44 mortes no norte de Israel na madrugada de quinta-feira para sexta-feira durante uma peregrinação judaica é uma das "catástrofes mais graves" da história do país, afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



"A catástrofe do Monte Meron é uma das mais graves a atingir o Estado de Israel", afirmou em uma mensagem no Twitter o chefe de Governo, que visitou nesta sexta-feira o local da tragédia e decretou um dia de luto nacional no domingo.