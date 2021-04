Colômbia supera pela primeira vez os 500 mortos por covid em 24 horas

A Colômbia registrou nesta quinta-feira (29) 505 mortos por covid-19, a maior cifra reportada em um único dia desde o início da pandemia, há 13 meses, em meio a uma agressiva terceira onda de contágios, informou o ministério da Saúde.



A quarta economia da América Latina superou os 400 mortos em 19 de abril e dez dias depois passa a marca dos 500, segundo o registro diário de óbitos, que dá conta das vítimas confirmadas em um dia, assim como dos últimos dias.



Com os hospitais à beira do colapso e o pessoal de saúde esgotado, a entidade oficial reportou, ainda, 17.308 novos contágios para um total de 2.841.934 casos registrados desde 6 de março de 2020. Mais de 73.000 pessoas morreram com o vírus.



As autoridades advertem para um possível repique dos contágios após as festas da Semana Santa, no começo de abril, e determinaram múltiplas restrições como toques de recolher noturnos e confinamentos aos fins de semana para limitar a propagação da covid.



Mas o repique não cede e a disponibilidade das unidades de terapia intensiva estão em 17%.



O ministério da Saúde advertiu para a circulação das variantes britânica e brasileira da covid-19, consideradas mais contagiosas.



A Colômbia detectou o primeiro caso de covid-19 proveniente da Itália há 13 meses e esteve confinada entre março e setembro de 2020, mas relaxou as medidas diante dos efeitos negativos para a economia.



Proporcionalmente à sua população, é o quinto país com mais mortos por covid na América Latina e no Caribe e o sexto com mais contágios.



Enquanto isso, a campanha de vacinação avança lentamente. Foram aplicadas 4,7 milhões de doses e apenas 1,5 milhão de pessoas foi completamente imunizada, segundo dados oficiais.



O governo pretende vacinar até o fim do ano 35 milhões dos 50 milhões de habitantes para alcançar a imunidade de rebanho.