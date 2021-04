Wall Street fecha no azul e S&P 500 bate novo recorde

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta quinta-feira (29) com o S&P; 500 batendo um novo recorde, depois de uma sessão sem tendências definidas, marcada pelos excelentes resultados das empresas tecnológicas.



O índice S&P; 500 alcançou um novo máximo, a 4.211,47 pontos (+0,68%). O Dow Jones (+0,71%) fechou a 34.060,36 pontos e o Nasdaq (+0,22%), a 14.08,55 pontos, todos em alta.



As transações foram voláteis em um dia que começou impetuoso após os resultados anunciados da quarta do Facebook, que fechou em alta de 7,30% nesta quinta, e da Apple, que fechou estável.



Após o fechamento, a Amazon publicou seus resultados trimestrais, também positivos.



A gigante da tecnologia e do comércio on-line mais do que triplicou seu lucro líquido no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2020, a 8,1 bilhões de dólares.



A Amazon superou amplamente as expectativas do mercado, com um faturamento de 108,5 bilhões de dólares, superior inclusive a suas próprias previsões.



As ações da empresa operavam em alta de 3% nas transações eletrônicas fora do horário em Wall Street.



"O mercado teve reações fortes para o Facebook e a Google (...), mas eram esperadas", disse Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services. "Uma vez que os resultados são publicados, as boas notícias que impulsionaram os títulos para cima já estão (integradas) nas cotações", acrescentou.



"Vimos as cifras do PIB: as pessoas voltam ao trabalho, voltam a viajar, à saída do confinamento", afirmou Volokhine.



No primeiro trimestre de 2021, o PIB americano cresceu 6,4% em projeção anual (o crescimento que teria em 12 meses se a conjuntura se mantivesse estável) devido a uma recuperação do consumo e a um aumento dos gastos públicos, que refletem a recuperação em andamento, segundo a primeira estimativa do Departamento do Comércio, publicada nesta quinta.



