Petróleo alcança valor máximo em seis semanas

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (29) a um máximo em seis semanas, após dados positivos do crescimento nos Estados Unidos.



O barril de Brent, do Mar do Norte, para entrega em junho fechou a 68,56 dólares em Londres, com alta de 1,90%.



Em Nova York, enquanto isso, o barril de WTI para o mesmo mês fechou em alta de 1,80% a 65,01 dólares, também um máximo em seis semanas.



No primeiro trimestre de 2021, o PIB dos Estados Unidos cresceu 6,4% em projeção anual (o crescimento que teria em 12 meses se a conjuntura continuasse estável) devido a uma retomada do consumo e a um aumento dos gastos públicos, que refletem a recuperação em andamento, segundo a primeira estimativa do Departamento de Comércio, publicada nesta quinta.



"O mercado reage às economias mundiais que se recuperam da pandemia e isso resulta em uma demanda aumentada do petróleo", afirmou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



No caso dos Estados Unidos, espera-se que "a temporada de viagens de carro" nas férias de verão no hemisfério norte "seja excelente", afirmou.



"O exemplo americano reflete bem as antecipações do mercado que esperam que o programa de vacinação permita uma demanda confiável este verão" boreal para o mercado de energia, em particular com a reativação dos voos e o transporte, acrescentou Bart Melek, da TD Securities.