Irã celebra declarações conciliatórias do príncipe saudita

O Irã celebrou nesta quinta-feira (29) a "mudança de tom" da Arábia Saudita, seu rival regional, depois que o príncipe saudita Mohamed bin Salman disse que deseja ter "boas" relações com Teerã.



O Irã, xiita, e a Arábia Saudita, sunita, romperam relações diplomáticas em 2016 e se acusam há anos de desestabilizar o Oriente Médio.



Além disso, o reino saudita é um aliado dos Estados Unidos, inimigo da República Islâmica do Irã.



Na terça-feira, Mohamed bin Salman, no entanto, afirmou que "o Irã é um país vizinho e tudo o que queremos é [ter] uma relação boa e especial" com ele.



Essas declarações mostram uma mudança de tom, já que o príncipe herdeiro frequentemente acusou Teerã de alimentar a insegurança regional.



"O Irã foi um pioneiro no caminho da cooperação regional e dá as boas-vindas à mudança de tom da Arábia Saudita", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Said Khatibzadeh, em um comunicado.



"Ao adotar pontos de vista construtivos baseados no diálogo, esses dois importantes países da região e do mundo islâmico podem superar suas disputas e iniciar um novo capítulo de cooperação para alcançar a paz, a estabilidade e o desenvolvimento regional", acrescentou.



Em 19 de abril, um oficial do governo iraquiano confirmou que altos funcionários iranianos e sauditas se reuniram em Bagdá.



Naquela época, um diplomata ocidental indicou que havia sido "informado com antecedência sobre essas discussões", que, segundo ele, buscavam "criar melhores relações" entre o Irã e a Arábia Saudita.



Riade negou oficialmente essas reuniões na imprensa estatal e Teerã não fez comentários sobre elas diretamente.



Riade e Teerã apoiam lados opostos em conflitos na região, no Iêmen e na Síria.