Kamala: plano em infraestrutura colocará americanos para trabalhar

Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris defendeu o Plano de Empregos Americano, como tem sido chamado o pacote de investimentos em infraestrutura pretendido pelo governo Joe Biden, inicialmente orçado em mais de US$ 2 trilhões e que precisa de aval do Congresso dos EUA.



Segundo ela, os investimentos "colocarão os americanos para trabalhar", por meio da construção de estradas, canais de abastecimento de água e ampliação das redes de banda larga. Os comentários foram feitos durante discurso sobre os primeiros 100 dias da atual administração na Casa Branca, durante evento em Baltimore, no Estado de Maryland.



Kamala celebrou ainda a recuperação do mercado de trabalho nos EUA em 2021, desde que Biden assumiu a presidência. "Em 100 dias, criamos mais novos empregos que qualquer outro governo na história do país", destacou a ex-senadora.



A acentuada recuperação da economia americana se dá, especialmente, "graças aos esforços de vacinação contra a covid-19", disse Kamala, que ainda fez um apelo aos americanos com 16 anos ou mais que ainda não se vacinaram para que o façam o quanto antes.